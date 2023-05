Docente Tutor e docente Orientatore saranno due figure svolte da docenti diversi

Il docente tutor e il docente orientatore saranno due nuove figure destinate a rivoluzionare la scuola, i quali saranno selezionati, pagati e soprattutto formati. Il docente orientatore sarà uno per istituzione scolastica e non potrà rivestire anche il ruolo di tutor, nonostante la prima parte del percorso formativo sia comune.

Questo percorso avverrà in sinergia con le parti sindacali, affinché si concretizzi il modello di scuola virtuoso capace di mettere in luce i talenti di ogni singolo studente e puntando su figure professionali specializzate – come dichiara il Ministro Valditara nella nota stampa del 22 marzo 2023 –

Nonostante le funzioni e le responsabilità saranno diverse, la formazione sarà comune e si svilupperà con un modulo di 20 ore curato da Indire, a cui seguiranno altri momenti di formazione nel corso dell’anno scolastico.

Il percorso formativo si svilupperà in due fasi: la prima, attraverso moduli online fruibili per un totale di 20 ore di formazione, e una seconda che prevede, attraverso la disponibilità dei moduli e di attività didattiche un’autoformazione, oltre alla raccolta e condivisione di buone pratiche.

Il Ministro prevede, inoltre, un riconoscimento, in termini di punteggio, per entrambe le figure, sia per le graduatorie interne di istituto, ma anche per la mobilità.

