Asse Napoli-Londra per la Festa Scudetto. Tanti tifosi domani a Leicester Square e Notting Hill

Non solo a Napoli. La Festa Scudetto unisce i tifosi partenopei in tutto il mondo. Da giorni anche nelle capitali europee (e non solo) i napoletani si preparano ai festeggiamenti. A Londra tutti riuniti anche domani sera fuori al ristorante napoletano “Da Maria” e a Leicester Square.

Ad un passo dal titolo di Campioni d’Italia. Manca solo un punto alla squadra di Spalletti per far quadrare i conti matematici e agguantare finalmente il terzo Scudetto della storia per i partenopei. Per le strade di Napoli e provincia gli addobbi sono pronti da un mese e l’atmosfera di gioia e trepidazione è ormai salita alle stelle per i tifosi. Prove generali della Festa Scudetto ci sono state domenica, ma il tutto è stato rimandato a causa del pareggio con la Salernitana. Prossimo appuntamento con la storia e con il terzo Tricolore per il Napoli domani sera in trasferta contro l’Udinese. E mentre arriva la notizia dei maxischermi al Maradona con biglietto d’ingresso a cinque euro per tutti i tifosi che vorranno vedere il big match allo Stadio, anche a Londra i tifosi partenopei si preparano alla grande festa.

A Londra doppia Incoronazione

La Capitale del Regno Unito è vestita a festa per l’imminente Incoronazione di Re Carlo III che avverrà sabato 6 maggio. Ma, da domenica, oltre alle bandiere inglesi è possibile veder sventolare in alcuni luoghi della città di Londra anche le bandiere azzurre dei tifosi del Napoli che non aspettano altro che vedere la propria squadra “incoronata” Campione d’Italia. Diversi i luoghi di ritrovo per tutti i napoletani che vogliono festeggiare anche se lontani dalla propria patria.

“Da Maria”: Napoli a Notting Hill

A partire dal piccolo ristorantino napoletano “Da Maria”, situato nel cuore del quartiere Notting Hill, famoso per il film con Julia Roberts e Hugh Grant. Il ristorante è ormai diventato famoso per gli italiani che vivono o si trovano in vacanza a Londra per essere un piccolo angolo partenopeo al centro della città. Il locale ha appena una ventina di coperti ma le pareti piene di foto dei giocatori del Napoli, le canzoni di Pino Daniele in sottofondo e i piatti della tradizione campana danno la sensazione di essere a casa a tutti i napoletani anche a chilometri di distanza dalla propria città.

Pasquale, il proprietario del ristorante, ha preparato gli addobbi per la festa già domenica, quando i tavoli erano tutti al completo ma per tutti i tifosi c’era la possibilità di seguire la partita dal marciapiede antistante al locale. Persino il Gate Cinema che si trova accanto al ristorantino ha aggiunto la scritta “Napoli Campione” alla propria insegna. Nonostante il pareggio di domenica, Pasquale ha dato appuntamento a tutti per festeggiare domani sera dopo la partita con l’Udinese.

Appuntamento a Leicester Square

Stesse scene di festeggiamento anche a Leicester Square, nel pieno centro di Londra e poco lontano dalla famosissima Piccadilly Circus. In un primo momento la festa era prevista a Trafalgar Square, altro luogo simbolo di Londra, che però è blindatissima a causa dei preparativi per l’Incoronazione. Bandiere e cori da stadio per i tifosi accorsi domenica che si sono riuniti grazie ad un tam-tam di messaggi su un gruppo Whatsapp che ha raggiunto mille iscritti. Intere famiglie anche con bambini e cani con tanto di maglietta del Napoli erano pronti alla vittoria della loro squadra del cuore. Anche qui tutto rimandato a domani sera.