Diversamente abili e sport: borse di studio del Comune per l’inclusione. Ecco il link

Attivata dall’assessorato alle politiche sociali, retto da Salvatore Esposito, un’iniziativa per l’inclusione sociale dei diversamente abili attraverso lo sport

L’obiettivo è di integrare al massimo nel tessuto della comunità i bambini e i ragazzi diversamente abili della città. Per farlo il Comune ha scelto lo strumento dello sport ed attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali ha iniziato una collaborazione con le associazioni Elisa Volley e Olympia Basket. Per partecipare al progetto che include l’erogazione di una serie di borse di studio i genitori dei giovani ai quali saranno destinati gli aiuti inclusivi possono cliccare sul link htpps://bit.ly/3ubYkaR da cui si scarica il modulo per la domanda. Domanda che potrà essere utilizzata scegliendo solo su uno dei due percorsi, volley o basket. Questa domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 di giovedi 31 marzo presso l’ufficio comunale delle politiche sociali. La consegna potrà avvenire in due modi, o consegnando a mano il modulo riempito presso l’ufficio comunale preposto oppure inviandolo via e mail con PEC attraverso il seguente indirizzo: comune.pomiglianodarco@legalmail.it. “Oggi, 21 marzo – commenta l’assessore alle politiche sociali, Salvatore Esposito – è la giornata mondiale della sindrome di down, una data importante per diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza sulla sindrome e creare una nuova cultura che promuova, ancor di più il rispetto e l’inclusione nella società. Come assessorato alle politiche sociali abbiamo lavorato ponendoci come obiettivo principale l’inclusione sociale e crediamo che non ci sia mezzo migliore dello sport per perseguirlo”.

