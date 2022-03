Statua Maradona inaugurata ad Acerra, sorella dello storico tifoso D’Angelo in visita con Piatto

Riceviamo e pubblichiamo

ACERRA – “Sono qui stamattina per far visita alla statua di Maradona in compagnia di Pina D’Angelo, sorella del compianto Pasquale, che ha voluto esserci con discrezione e sobrietà – dichiara Andrea Piatto, Presidente del Consiglio comunale – in ricordo della lunga amicizia della sua famiglia con Diego”.

“La statua di Maradona ha un doppio significato: è il ricordo di un gesto tipico dell’umanità del più grande campione della storia del calcio – aggiunge Andrea Piatto – ma anche un monito che ci ricorda che la vita vissuta con troppi eccessi e al di sopra delle regole è un esempio da non emulare. Diego è la sintesi di quanto si possa essere grandi e dotati di talento, ma anche di ciò che non va fatto”.

“Sono qui anche nella mia qualità di Presidente del Consiglio comunale – conclude Andrea Piatto – per rappresentare l’intero organo che all’unanimità ha deliberato la realizzazione della statua, anche a nome dei colleghi consiglieri che non hanno ricevuto irritualmente l’invito a partecipare”.