Dema, due blocchi in atto: sit-in anche a Pomigliano

Somma Vesuviana – Nella giornata di oggi la provincia di Napoli è stata teatro di una serie di proteste organizzate dai lavoratori dell’azienda DEMA, leader nel settore aerospaziale, con stabilimenti situati in diverse località del territorio campano. Le manifestazioni hanno avuto luogo in vari punti strategici, causando disagi alla viabilità e richiamando l’attenzione sull’attuale situazione lavorativa e sulle preoccupazioni degli operai.

Blocchi stradali e punti nevralgici delle proteste

Fin dalle prime ore del mattino, i lavoratori hanno attuato blocchi stradali in diverse zone chiave. Alle ore 8:30, è stato segnalato un blocco presso l’ingresso di Pomigliano sulla Strada Statale 162, una delle arterie principali che collega Napoli con l’entroterra. Contemporaneamente, nel quartiere di Barra, un altro gruppo di manifestanti ha occupato alcune strade, impedendo il regolare flusso del traffico. Queste azioni hanno provocato rallentamenti e disagi per gli automobilisti, rendendo necessaria la deviazione del traffico su percorsi alternativi.

Operai al limite della sopportazione

Particolarmente significativa è stata la protesta nella zona industriale di Macchia, dove si trova uno degli stabilimenti principali della DEMA. Qui, gli operai hanno manifestato il loro malcontento con maggiore intensità, esprimendo un senso di esasperazione dovuto a condizioni lavorative percepite come insostenibili. Le testimonianze raccolte sul posto evidenziano una crescente preoccupazione per il futuro occupazionale e per la stabilità economica delle famiglie coinvolte.

Le ragioni delle proteste: tra incertezze e richieste di garanzie

Le manifestazioni odierne sono l’epilogo di una serie di tensioni accumulate nel tempo. I lavoratori denunciano una mancanza di chiarezza da parte della dirigenza riguardo ai piani industriali futuri e temono possibili riduzioni del personale o delocalizzazioni delle attività produttive. Inoltre, lamentano condizioni lavorative difficili, con turni estenuanti e una crescente pressione per aumentare la produttività senza adeguate contropartite salariali o miglioramenti nelle condizioni di lavoro.

Il ruolo dei sindacati e le richieste al governo regionale

I sindacati di categoria hanno espresso pieno sostegno alle proteste, sottolineando la necessità di un intervento immediato da parte delle istituzioni. In particolare, è stata richiesta l’apertura di un tavolo di confronto con la Regione Campania e con il Ministero dello Sviluppo Economico per discutere delle problematiche sollevate e trovare soluzioni condivise che possano garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Impatto sul territorio e sulla comunità

Le proteste hanno avuto un impatto significativo non solo sulla viabilità, ma anche sulla quotidianità dei cittadini. Molti residenti delle zone interessate hanno espresso solidarietà verso gli operai, riconoscendo l’importanza della DEMA come motore economico locale. Tuttavia, non sono mancati disagi legati ai blocchi stradali, con ritardi nei trasporti pubblici e difficoltà nell’accesso a servizi essenziali.

Uno sguardo al passato: le radici delle tensioni

Le attuali proteste affondano le loro radici in problematiche che si sono accumulate nel tempo. Negli anni ’70, l’Italia ha vissuto un periodo di intense proteste e rivolte, con intrecci tra politica nazionale e fatti internazionali che hanno portato a ribellioni ed eversione. In quel contesto, le lotte operaie hanno giocato un ruolo centrale nella rivendicazione dei diritti dei lavoratori e nella richiesta di migliori condizioni lavorative. Oggi, sebbene il contesto sia diverso, le richieste di dignità e sicurezza sul lavoro restano al centro delle mobilitazioni.

Conclusioni e prospettive future

La giornata di proteste di oggi rappresenta l’ennesimo momento cruciale per i lavoratori della DEMA e per l’intero comparto industriale campano. La speranza condivisa è che le istituzioni, le parti datoriali e i rappresentanti dei lavoratori possano avviare un dialogo costruttivo, volto a garantire la stabilità occupazionale e a promuovere uno sviluppo sostenibile del settore. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile superare le attuali difficoltà e costruire un futuro più equo e prospero per tutti.