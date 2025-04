De Luca bocciato dalla Corte Costituzionale, no al terzo mandato

Con una decisione destinata a fare storia, la Corte Costituzionale ha respinto l’ipotesi del terzo mandato per i Presidenti di Regione, mettendo fine alle ambizioni di Vincenzo De Luca, attuale Governatore della Campania. Il verdetto, atteso da mesi, ha chiarito che la norma nazionale che limita a due i mandati consecutivi è pienamente legittima e vincolante per tutte le Regioni, comprese quelle a statuto ordinario.

Il caso nasce proprio dalla Regione Campania, dove la maggioranza in Consiglio Regionale, su pressione dello stesso De Luca, aveva approvato una legge per consentire la ricandidatura anche dopo due mandati consecutivi. L’obiettivo era chiaro: aprire la strada a una nuova corsa elettorale per l’attuale presidente, in carica dal 2015 e rieletto nel 2020. Tuttavia, il Governo ha impugnato quella legge, ritenendola incostituzionale, e la questione è finita davanti alla Consulta.

La Corte, nella sua pronuncia, ha ribadito che i limiti ai mandati sono fondamentali per garantire la democraticità del sistema e impedire fenomeni di personalizzazione del potere. Un principio che vale non solo per i Presidenti del Consiglio, ma anche per quelli delle Regioni. Secondo i giudici costituzionali, consentire un terzo mandato comprometterebbe l’equilibrio tra potere esecutivo e controllo democratico, soprattutto in un sistema dove il Presidente esercita funzioni particolarmente incisive.

Il verdetto rappresenta un duro colpo per De Luca, che già da mesi si muoveva come potenziale candidato per un terzo giro, facendo leva sulla sua popolarità e su un controllo capillare del territorio. Ora, però, il quadro cambia radicalmente: salvo sorprese, il Governatore dovrà fare un passo indietro e lasciare spazio a un nuovo nome del centrosinistra in Campania.

A livello politico, la decisione della Corte apre un confronto interno nel Partito Democratico, che dovrà individuare un’alternativa credibile in tempi rapidi. Nel centrodestra, invece, si osserva con attenzione, nella speranza di capitalizzare il vuoto lasciato da De Luca.

In definitiva, il no della Corte non riguarda solo una singola Regione, ma riafferma un principio: la democrazia ha bisogno di alternanza, e nessuno è indispensabile. Nemmeno un presidente forte e popolare come Vincenzo De Luca.