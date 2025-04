Disastro a Caivano, rogo nella fabbrica chimica: 70 lavoratori in pericolo

​Nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, intorno alle 16:30, un vasto incendio è divampato nell’area industriale di Pascarola, situata nel comune di Caivano, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno interessato la fabbrica Chimpex Industriale Spa, specializzata nella produzione di solventi chimici. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal sito, risultando visibile a chilometri di distanza e suscitando preoccupazione tra i residenti delle zone limitrofe. ​

Al momento dell’incendio, circa 70 lavoratori erano presenti nello stabilimento; fortunatamente, tutti sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite. Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente complesse dalla presenza di sette silos contenenti solventi altamente infiammabili all’interno dell’azienda. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da tre autobotti e da un’unità del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), specializzata nella gestione di emergenze legate a sostanze pericolose. ​

In seguito all’incendio, la Commissione straordinaria che amministra il Comune di Caivano ha emesso un comunicato invitando la popolazione a chiudere porte e finestre, a non raccogliere prodotti dagli orti e a uscire solo se strettamente necessario, adottando le dovute precauzioni. Questo a causa della nube di fumo sprigionata dal rogo, che potrebbe contenere sostanze nocive per la salute. ​

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e valutando l’adozione di ulteriori misure a tutela della salute pubblica. Al momento, non sono state rese note le cause dell’incendio; sono in corso indagini per accertare l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità. ​

L’incendio ha sollevato preoccupazioni anche nei comuni limitrofi, dove i sindaci hanno diramato avvisi simili a quelli di Caivano, esortando i cittadini a rimanere al chiuso e a prendere precauzioni per evitare l’esposizione al fumo. La nube tossica, infatti, si è estesa su un’ampia area, rendendo necessarie misure preventive anche al di fuori del territorio comunale di Caivano. ​

Questo incidente evidenzia l’importanza di rigorosi controlli di sicurezza nelle industrie che trattano materiali pericolosi e la necessità di piani di emergenza efficaci per proteggere sia i lavoratori che la popolazione circostante. Le autorità competenti continueranno a fornire aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali misure da adottare nelle prossime ore.​