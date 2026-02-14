sabato, Febbraio 14, 2026
15.2 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
227

Trapianto del “cuore bruciato”: “Il bimbo non é piu operabile”

Redazione1
di Redazione1

 

Nuovi sviluppi nel caso del bambino di Nola, ricoverato all’Ospedale Monaldi dopo il trapianto cardiaco finito al centro di un’inchiesta. La famiglia aveva richiesto una valutazione al Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per capire se fosse possibile un secondo intervento.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato dei genitori, Francesco Petruzzi, durante un collegamento con Mi manda Raitre, il parere del Bambino Gesù sarebbe negativo: per la struttura romana il piccolo non sarebbe più nelle condizioni di affrontare un nuovo trapianto.

Di diverso avviso, invece, il medico che ha effettuato l’intervento al Monaldi. Sempre secondo quanto riferito dal legale, il sanitario ritiene il bambino ancora trapiantabile e disponibile a procedere con una nuova operazione, anche con il supporto di specialisti romani. Il piccolo resterebbe quindi, per il momento, inserito nella lista trapianti.

L’avvocato ha annunciato che nelle prossime ore si recherà dalla polizia giudiziaria per integrare la querela già presentata, sottolineando la complessità e le anomalie della vicenda.

Sul piano penale risultano sei indagati: sono i membri dell’équipe coinvolta tra l’espianto dell’organo a Bolzano e l’intervento eseguito a Napoli. L’accusa ipotizzata è di lesioni colpose.

L’episodio, avvenuto il 23 dicembre, è emerso solo recentemente dopo l’esposto dei genitori. Le indagini, affidate ai carabinieri del Nas di Napoli, mirano a chiarire eventuali responsabilità nella gestione del trapianto.

La famiglia del piccolo di Nola attende ora risposte definitive, mentre la vicenda resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Maschere e burattini: le tragicomiche vicende della politica a Somma Vesuviana

0
A Carnevale ogni scherzo vale. In questi giorni, in...
Il corpo che ho in mente

Amare e amarsi: la fragilità dei legami e labirinti affettivi

0
La fenomenologia dell'amore rappresenta una delle sfide più complesse...
ComunichiAmo

Le parole d’amore quando non è tutto rose e fiori

0
San Valentino può essere scomodo, soprattutto se la nostra...
Cronaca

Controlli su cantiere edile a Marigliano, scatta sequestro

0
  Marigliano - La Polizia Locale di Marigliano, diretta dal...
Cronaca

Madre di due studenti entra in classe e picchia prof di matematica

0
CASORIA – Si è presentata all’ingresso dell’istituto durante l’orario...

Argomenti

Politica

Maschere e burattini: le tragicomiche vicende della politica a Somma Vesuviana

0
A Carnevale ogni scherzo vale. In questi giorni, in...
Il corpo che ho in mente

Amare e amarsi: la fragilità dei legami e labirinti affettivi

0
La fenomenologia dell'amore rappresenta una delle sfide più complesse...
ComunichiAmo

Le parole d’amore quando non è tutto rose e fiori

0
San Valentino può essere scomodo, soprattutto se la nostra...
Cronaca

Controlli su cantiere edile a Marigliano, scatta sequestro

0
  Marigliano - La Polizia Locale di Marigliano, diretta dal...
Cronaca

Madre di due studenti entra in classe e picchia prof di matematica

0
CASORIA – Si è presentata all’ingresso dell’istituto durante l’orario...
Avvenimenti

Marigliano, Tre percorsi quadriennali all’Istituto Rossi Doria: una scelta coraggiosa, una marcia in più per il futuro

0
Al Rossi Doria di Marigliano prende forma un’opportunità concreta...
Comunicati Stampa

Nola, la farmacia distrettuale dell’Asl Napoli 3 Sud trasferita nel Rione Gescal

0
Riceviamo e pubblichiamo La farmacia distrettuale dell’Asl Napoli 3...
Attualità

Campania in allerta meteo per sabato 14 febbraio: scuole e spazi pubblici chiusi in molti comuni

0
La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Madre di due studenti entra in classe e picchia prof di matematica
Articolo successivo
Controlli su cantiere edile a Marigliano, scatta sequestro
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996