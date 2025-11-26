Controlli della Polizia durante la partita Napoli-Qarabag

La Polizia Locale ha eseguito controlli a tappeto fuori allo Stadio Diego Armando Maradona durante la partita Napoli-Qarabag

Le Forze dell’Ordine hanno impiegato una squadra composta da 89 agenti e un ufficiale lungo tutte le strade principali e nelle zone di maggiore afflusso per garantire sicurezza e ordine.

Durante il servizio sono stati eseguiti dei controlli, che hanno portato alla contestazione di due violazioni legate all’ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro nella zona dello Stadio.

Sono stati rimossi diversi veicoli parcheggiati in divieto di sosta, in particolare 92 veicoli di cui 11 ciclomotori. Non sono mancate le sanzioni per chi viola il Codice della strada, arrivando ad emettere ben 107 verbali per intralcio alla circolazione e sosta in aree riservate.

L’intervento ha preso in considerazione anche la categoria dei parcheggiatori abusivi, con 7 persone sanzionate e il sequestro dell’incasso della serata.

Il problema dell’abusivismo non si ferma qui. Diverse attività commerciali, 9 per l’esattezza, hanno ricevuto controlli che hanno accertato le irregolarità legate all’occupazione non autorizzata del suolo pubblico.

Attenzione particolare c’è stata per la circolazione nell’area dello Stadio, dati gli ultimi episodi di auto ribaltate e incidenti che hanno creato disagi e paura negli abitanti locali.