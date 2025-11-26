Regionali 2025, il Pd sommese: “Ora pronti a impegnarci per le comunali 2026”

Riceviamo dal segretario del Pd di Somma Vesuviana e pubblichiamo

Il Partito Democratico Sommese annuncia con orgoglio di essere stato il primo partito alle urne per la seconda volta consecutiva, sia dopo le elezioni europee sia dopo quelle regionali. Un risultato che conferma la fiducia dei cittadini.

“Ringraziamo di cuore tutti i sommesi che hanno creduto in noi. Questo successo è il frutto di un lavoro collettivo, di ascolto e di impegno concreto per la nostra comunità.”

*I prossimi impegni*

– Avviare subito un tavolo di confronto con le altre forze politiche del centro‑sinistra in vista delle amministrative del 2026.

Il Partito Democratico Sommese resta al fianco dei cittadini, pronto a raccogliere le sfide future con la stessa determinazione che ha contraddistinto questi ultimi anni.