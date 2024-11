Conto online: come sceglierlo?

Possedere un conto corrente online consente di certo di avere un grosso risparmio di tempo e una completa, nonché comoda gestione, di ogni operazione, senza dover più fare lunghe file in banca. In un mondo sempre più smart e veloce, in effetti, pochi clic e tanta sicurezza fanno di sicuro la differenza.

Condizioni per aprire un conto online

Per aprire un conto corrente online in linea di massima bisogna aver compiuto almeno la maggiore età e non avere protesti in corso. Anche per il web, infatti, occorre produrre alcuni documenti che attestino determinati requisiti.

Tra questi, oltre al documento d’identità, può essere richiesto anche il codice fiscale, un certificato di residenza e un’attestazione del proprio reddito, che si tratti di pensione o stipendio. Qualora si sia già intestatari di un conto, si può trasferire su quello desiderato indicandone l’IBAN o, in alternativa, confermando la propria identità digitale tramite SPID.

I passi fondamentali: la scelta

La scelta del conto corrente è il primo step da fare per aprire esattamente quello a propria misura: in primo luogo bisogna visualizzare con cura quali sono le spese vive di apertura, se indicate, le promozioni in corso e magari persino l’opportunità di richiedere, nel futuro, dei prestiti personali con la propria banca.

Le spese messe in chiaro sin da subito consentono una scelta consapevole di ciò che effettivamente è utile, a cominciare dall’esigenza di ricevere uno stipendio direttamente sul conto o di domiciliare le utenze. Tutto ciò essendo disponibile su schermo, è molto più agevole rispetto a una lettura in filiale: è persino possibile studiare le varie opzioni in più giorni, concedendosi tutto il tempo necessario prima della stipula finale.

Si possono mettere a confronto diverse realtà, visionare i conti che presentano optional quali carta di credito o Telepass inclusi, bancomat aggiuntivo e tutto quello che concerne le singole necessità, sia personali che familiari. Infine, grazie ad app quali Google Pay o Apple Pay, pagare da smartphone diventa sicuro e rapido in qualunque negozio. Tutte soluzioni utili a spendere meno: un obiettivo di cruciale importanza tanto per le PMI – le aziende che fungono da tessuto dell’economia italiana – che per i privati, per i quali il contenimento dei costi è essenziale, quando si parla di conto corrente e non solo.

Occorre leggere con attenzione tutte le condizioni, magari stampando il contratto, per poi sottoscriverlo e rinviarlo firmato secondo le indicazioni presenti sul sito stesso della banca prescelta.

Cosa offre un conto corrente online

Tutto ciò che rappresenta home banking e conto digitale spesso è fonte di timore da chi teme furti d’identità o persino di denaro. In realtà, sia che si fruisca del conto da PC che da cellulare, i livelli di sicurezza garantiti sono sempre più alti e gli standard aumentano di qualità.

Le password a due fattori e gli accessi personalizzati rendono il conto corrente online, sia all’apertura che alla gestione, sicuro come se si mettessero le firme in filiale per effettuare un bonifico o fare pagamenti di altro genere.

Non a caso anche a livello aziendale si predilige sempre più tale scelta, soprattutto se occorre utilizzare il conto per il proprio business: a tale scopo, dal sito stesso della banca si può fare la richiesta di POS o di carte prepagate per i propri dipendenti.

I servizi aggiuntivi del conto online

I servizi che il conto corrente online può offrire agli utenti sono i medesimi che si trovano nelle filiali, con l’unica differenza che sono a portata di clic. Navigando nell’area dedicata, per esempio, si può fare richiesta di prestiti o di cessione del quinto, ma anche di assicurazioni personalizzate.

Presentando la documentazione digitale come quando si stipula il primo contratto, molte banche oltretutto offrono la grande opportunità di avere polizze assicurative dedicate ai veicoli, alla casa e alla famiglia, ai viaggi, oppure di accedere a fondi pensione integrativi e assicurazioni sulla vita.