Comune dà seconda chance a negozi e imprese: 20 giorni per i fondi

CASORIA. L’amministrazione comunale rilancia il piano di sostegno a commercianti e imprese del centro di Casoria e di Arpino. Con un avviso pubblicato sul Burc del 28 agosto, il Comune ha riaperto il bando per concedere agevolazioni finanziarie a fondo perduto, pari al massimo del 70% delle spese ammissibili, sulla base di una procedura valutativa delle domande per interventi di supporto alla nascita di nuove imprese ed al consolidamento di quelle già costituite da non più di 24 mesi.

Dopo l’iniziale finestra di luglio, anticipata anche da una presentazione ufficiale e da un confronto con imprenditori e commercianti interessati, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Bene ha concesso un’altra finestra a settembre per i fondi residui. Il termine per la presentazione delle domande è, infatti, di 20 giorni a partire dal 29 agosto e le istanze vanno inoltrate a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Le risorse saranno assegnate mediante una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo delle istanze entro il 31 dicembre, anche se è già stata avviato l’iter per erogare i contributi. Possono partecipare imprese (micro, piccole o medie) nuove, in via di costituzione o comunque iscritte alla Camera di Commercio da non più di 24 mesi. È prevista la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto per un massimo del 70% delle spese totali. L’importo previsto per ogni impresa va ad un minimo di 15mila ad un massimo di 160mila euro, mentre il fondo totale è di un milione di euro. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici. Il progetto è stato reso possibile grazie ai fondi Pics ed ad un attento lavoro del Settore Lavori Pubblici e dell’assessore all’Urbanistica Maria Tommasina D’Onofrio.

“La scelta di investire sulle attività nuove è una scommessa in parte già vinta, ma che intendiamo rilanciare per i centri storici di Casoria ed Arpino. Da questi fondi che in totale ammontano ad un milione di euro passa molto del futuro delle attività produttive e dunque del lavoro di ben 29 strade del nostro territorio” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.