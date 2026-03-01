domenica, Marzo 1, 2026
Politica
Comunali a Ottaviano, Stefano Prisco candidato dell’area progressista. Il Pd torna con una propria lista

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

 

OTTAVIANO – L’area progressista ha individuato in Stefano Prisco il candidato a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali, aprendo ufficialmente la fase più intensa del confronto politico cittadino.

 

La scelta è maturata dopo una serie di interlocuzioni interne allo schieramento e rappresenta, di fatto, il primo nome ufficializzato nella corsa alla fascia tricolore. Uno degli elementi di novità di questa tornata elettorale sarà il ritorno del PD che dopo anni tornerà a presentarsi con una propria lista alle comunali di Ottaviano.

Il quadro politico, tuttavia, è ancora in via di definizione. Nei prossimi giorni dovrebbero essere ufficializzati anche gli altri candidati a sindaco e le rispettive coalizioni, delineando così in maniera più chiara gli equilibri e le alleanze in campo.

La campagna elettorale entrerà quindi nel vivo con la presentazione dei programmi e delle liste, in un confronto che si preannuncia articolato e partecipato.

Con l’ufficializzazione di Stefano Prisco, Ottaviano si avvia verso una competizione amministrativa che sarà determinante per il futuro della città, mentre l’attenzione resta alta in attesa di conoscere gli altri protagonisti della sfida elettorale.

Cronaca

Vive nella casa dell'ex e vuole allagarla: arrestato nel giorno nel 70esimo compleanno

0
SAN GIORGIO A CREMANO: prova ad allagare la casa...
Avvenimenti

Brusciano, al via il premio "Sulla Strada della Vita" dedicato a Fabio Postiglione

0
Riceviamo e pubblichiamo Alcuni nomi restano oltre il tempo e...
Prima pagina

Sal Da Vinc(e) il Festival di Sanremo: Napoli festeggia

0
Sono stati minuti carichi di tensione quelli che hanno...
Riavvolgi il Futuro

Tra Arte e Creatività: le origini di questo capolavoro mondiale

0
Benvenuti al sesto appuntamento di “Riavvolgi il futuro”. Qualche...
Avvenimenti

Sorrisi e solidarietà: Forma sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon

0
    Un gesto di vicinanza che va oltre la semplice...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

