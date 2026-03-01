Comunali a Ottaviano, Stefano Prisco candidato dell’area progressista. Il Pd torna con una propria lista

OTTAVIANO – L’area progressista ha individuato in Stefano Prisco il candidato a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali, aprendo ufficialmente la fase più intensa del confronto politico cittadino.

La scelta è maturata dopo una serie di interlocuzioni interne allo schieramento e rappresenta, di fatto, il primo nome ufficializzato nella corsa alla fascia tricolore. Uno degli elementi di novità di questa tornata elettorale sarà il ritorno del PD che dopo anni tornerà a presentarsi con una propria lista alle comunali di Ottaviano.

Il quadro politico, tuttavia, è ancora in via di definizione. Nei prossimi giorni dovrebbero essere ufficializzati anche gli altri candidati a sindaco e le rispettive coalizioni, delineando così in maniera più chiara gli equilibri e le alleanze in campo.

La campagna elettorale entrerà quindi nel vivo con la presentazione dei programmi e delle liste, in un confronto che si preannuncia articolato e partecipato.

Con l’ufficializzazione di Stefano Prisco, Ottaviano si avvia verso una competizione amministrativa che sarà determinante per il futuro della città, mentre l’attenzione resta alta in attesa di conoscere gli altri protagonisti della sfida elettorale.