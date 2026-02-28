sabato, Febbraio 28, 2026
tempo di lettura:1 min
179

Sorrisi e solidarietà: Forma sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon

Redazione1
di Redazione1

 

 

Un gesto di vicinanza che va oltre la semplice donazione. Venerdì 27 febbraio, una delegazione della discoteca Forma ha fatto visita alla Fondazione Santobono Pausilipon, consegnando un assegno di 6.000 euro, raccolto durante la serata di beneficenza svoltasi lo scorso 9 gennaio “La Gioia”.

L’iniziativa nasce a sostegno della campagna “Ogni bambino ha il diritto di diventare adulto. Aiutaci a donare il futuro ai nostri pazienti”, che mira a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

«Entrare nei reparti e vedere i bambini sorridere è stato un momento che resterà dentro di noi», ha dichiarato Peppe Ferrara, patron di Forma. «Quei sorrisi ci ricordano quanto sia importante esserci, donare attenzione e affetto. I bambini dovrebbero solo ridere, giocare, sognare, senza mai sentirsi soli. Questo assegno è il nostro modo di dire che ci siamo, che sosteniamo loro e le loro famiglie, e che continueremo a farlo. Speriamo che iniziative come questa possano moltiplicarsi, perché ogni gesto di solidarietà può davvero fare la differenza».

Alla visita hanno partecipato anche i comici Peppe Ventura e Raffaele Nolli, che con la loro ironia e sensibilità hanno regalato momenti di leggerezza ai bambini e ai loro genitori, trasformando le corsie in luoghi di gioco, risate e speranza.

Presente anche Salvatore Santoro, in arte Mago Sasà, che ha offerto la sua esibizione nei reparti, accompagnato dalle mascotte. Con i suoi giochi di magia e momenti di intrattenimento, ha saputo coinvolgere i piccoli pazienti, regalando stupore, sorrisi e attimi di spensieratezza.

«Desidero ringraziare Forma e tutti coloro che hanno partecipato alla serata di beneficenza per la loro generosità e vicinanza», ha aggiunto la Dott.ssa Flavia Matrisciano, Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus. «Donazioni come questa non rappresentano solo un sostegno economico, ma un segnale concreto di presenza e solidarietà. Sapere che il territorio, il mondo dello spettacolo e l’imprenditoria scelgono di sostenere i nostri piccoli pazienti significa dare loro speranza e costruire un futuro migliore».

Dal 2010, la Fondazione affianca l’AORN Santobono Pausilipon nel miglioramento della qualità della vita e della cura dei bambini e delle loro famiglie. Negli anni, grazie al supporto di privati ed enti pubblici, ha realizzato progetti ad alto impatto sociale, contribuendo a rendere l’ospedale uno dei principali centri pediatrici italiani.

In evidenza questa settimana

Cronaca

Pomigliano e Brusciano: pistole e 402 proiettili in un auto in sosta.

0
  Pomigliano e Brusciano: pistole e 402 proiettili in un...
Generali

Sanremo: ascolti in calo e vincitore ancora imprevedibile

0
Tony Pitony e Ditonellapiaga con il loro duetto in...
Cronaca

Figlio violento assale padre per avere soldi, preso in comunità

0
  Nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio 2026, a Valle...
Comunicati Stampa

Sant’Anastasia: al Teatro Metropolitan grande partecipazione all’evento “Sogni e Passioni”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Si è svolto nella mattinata di venerdì...
Cronaca

Partorisce ma non lo dichiara: aspettava papà detenuto per il nome

0
Massa di Somma: A fine gennaio nasce un bambino...

