Circumvesuviana: stazioni pericolose, allarme a Brusciano

La stazione di Brusciano della linea Napoli- Baiano è in uno stato di degrado ed è luogo pericoloso.É il posto prescelto da soggetti poco raccomandabili per commettere reati di ogni genere. Questo l’appello alle Autorità della Campania. Nella zona c’è paura come si legge nella denuncia inviata all’EAV, al Prefetto di Napoli, alla Magistratura, alle forze dell’ordine, per interventi urgenti. I furti sono aumentati e tra i reati anche l’aggressione in casa a un noto giornalista.

“Benché ristrutturata a gennaio 2020 è diventata uno dei luoghi più pericolosi e incustoditi tra Pomigliano e Nola. Luogo adatto per spaccio di stupefacenti, per organizzare furti e altro. Per alcune ore al giorno nella stazione sono presenti i giovani di un’Associazione di volontariato. La loro presenza non basta ad allontanare i malintenzionati. Di pomeriggio, notte, sabato, domenica, nei giorni festivi, non c’è nessuna presenza. Nei pressi della stazione c’è anche un Centro sportivo frequentato da bambini, ragazzi, ragazze e famiglie. Anche loro corrono rischi. Si chiede di intervenire in tempi rapidi con ogni mezzo.

Di attivare servizi di videosorveglianza, sistemi di allarme a distanza, pattugliamenti delle forze dell’ordine, perlustrazioni da parte delle auto di polizia, carabinieri, vigili urbani, Protezione civile, istituire periodicamente posti di controllo all’ingresso del sito. Bisogna aumentare anche il decoro dell’area di proprietà EAV per allontanare i malintenzionati. I cittadini sono disposti a collaborare, ma le istituzioni devono intervenire.”