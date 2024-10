Circumvesuviana, pendolari: “Basta disagi”

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Napoli 2 ottobre2024

Comunicato Stampa Pendolari Circumvesuviana

Circumvesuviana: BASTA DISAGI!

Questa mattina ancora una volta i pendolari vesuviani hanno vissuto sulla propria pelle, i disagi dell’inefficiente offerta di trasporto pubblico programmata da Eav.

Oltre ai ritardi su treni della linea Sarno e bus integrativi della Baiano ieri e oggi si sono verificate situazioni di sovraffollamento alle fermate al limite della sicurezza che dopo litigi e diverbi hanno costretto alcuni passeggeri a rinunciare e attendere la corsa successiva. I comitati nella riunione in prefettura hanno evidenziato la criticità della programmazione del servizio, Eav si è detta disponibile all’ascolto. Se le parole contano chiediamo all’Eav di apportare da subito dei cambi alla programmazione per scongiurare il ripetersi di episodi simili che potrebbero sfociare in rissa e violenza.

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA Salvatore Ferraro portavoce comitato pendolari CIRCUMVESUVIANA EAV Salvatore Alaia Presidente del Comitato Civico E(A)VITIAMOLO benedi Sperone Avv. Marcello Fabbrocini Presidente Comitato Civico di Ottaviano. A Cifariello ETS