Lutto cittadino per lo studente precipitato dalla finestra della scuola

Torre del Greco – Si terranno oggi alle ore 16, nella basilica di Santa Croce, i funerali dello studente di 16 anni morto la settimana scorsa a Torre del Greco a causa delle gravi ferite riportate a seguito della caduta da una finestra dell’aula al secondo piano dell’istituto Pantaleo (sul caso indagano i carabinieri, una delle ipotesi più accreditate resta quella del gesto volontario).

Il sindaco Luigi Mennella ha proclamato il lutto cittadino, sottolineando come “l’amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento dei cittadini, profondamente colpiti da questa drammatica notizia, intende manifestare in modo solenne la propria vicinanza al dolore dei familiari”.

Nel proclamare il lutto cittadino, il sindaco dispone “l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali”, “la presenza del gonfalone cittadino alla cerimonia funebre in rappresentanza dell’amministrazione comunale” e “di vietare le attività ludiche, ricreative o comunque incompatibili con il carattere luttuoso della giornata”. Con l’ordinanza, infine, Mennella invita “i cittadini a partecipare in raccoglimento e rispetto alla celebrazione dei funerali quale segno tangibile di solidarietà e condivisione” e “i dirigenti di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado ad osservare alle ore 11 un minuto di silenzio in segno di cordoglio e vicinanza”. (ANSA).