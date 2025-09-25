Ciclista di Pomigliano muore per evitare cinghiale: tragedia a Polvica

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba nella parte meridionale di Polvica, tra San Felice a Cancello e Nola A perdere la vita è stato un uomo di 62 anni, Franco E., ciclista appassionato e residente a Pomigliano d’Arco.

Secondo le prime ricostruzioni, il sessantaduenne stava percorrendo in bicicletta il tratto che collega la frazione Cancello con l’area di Polvica, non lontano da un distributore di carburante. All’improvviso un cinghiale avrebbe attraversato la carreggiata, costringendo il ciclista a una brusca sterzata per non investirlo. La manovra, però, lo avrebbe portato a finire nella traiettoria di un furgone che sopraggiungeva proprio in quel momento, con conseguenze purtroppo fatali.

La via Polvica è stata immediatamente interdetta al traffico per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Non si tratta del primo episodio di pericolo in quella zona: più volte, infatti, sono stati segnalati incidenti e disagi dovuti alla presenza dei cinghiali sulla strada.