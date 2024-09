Choc a scuola: studente 16enne precipita dal secondo piano

TORRE DEL GRECO – Uno studente di 16 dell’istituto Pantaleo di Torre del Greco è caduto questa mattina, per cause ancora da accertare, da un’aula posta al secondo piano della sede centrale della scuola, in via Cimaglia. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e agenti di polizia municipale, mentre un’ambulanza ha trasportato il ragazzo all’Ospedale del Mare: il giovane avrebbe numerose fratture e sarebbe in gravi condizioni.

Ha 16 anni e frequenta una terza classe il ragazzo che questa mattina, per motivi ancora da accertare, è precipitato da una finestra di una classe posta al secondo piano dell’istituto Pantaleo di Torre del Greco. Appena si è verificato l’episodio, gli studenti – già presenti a scuola per iniziare le lezioni – sono stati fatti allontanare da tutte le aule e sono stati sistemati in un’ala dell’edificio lontano dallo stabile di via Cimaglia.

Molti genitori, una volta che si è diffusa la notizia, si sono riversati all’esterno della scuola nel tentativo di prelevare i propri figli, ma è stato impedito loro di varcare il cancello d’ingresso per ragioni di sicurezza. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, diventato molto caotico nella zona di viale Ungheria e via della Repubblica, dove si trova tra l’altro la stazione centrale della Circumvesuviana.