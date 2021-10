Choc a Ottaviano: cavallo scappa da maneggio e corre tra visitatori, salvato dopo caduta drammatica

Ottaviano – Parco nazionale: Cavallo imbizzarrito crea panico tra la gente e finisce in un dirupo. Carabinieri forestali salvano il purosangue

Attimi di paura a Ottaviano nel parco nazionale per numerosi bikers ed escursionisti. Nella località valle della delizia, un cavallo imbizzarrito – un esemplare di razza araba di 5 anni – aveva percorso il sentiero a forte velocità in direzione della valle. L’animale è poi scivolato precipitando in un dirupo tra i rovi che lo avevano bloccato a testa in giù procurandogli non poche ferite.

Sono intervenuti i Carabinieri “Parco” di Boscoreale allertati dal 112 su richiesta dei cittadini che avevano assistito alla pericolosa corsa.

Provvidenziale l’intervento di un militare che ha tagliato con attrezzi di fortuna la vegetazione ed è riuscito a calmare l’animale. Il personale dell’Asl – intervenuto sul posto per le prime cure – ha trovato l’esemplare arabo in buone condizioni di salute complimentandosi con i Carabinieri per il tempestivo intervento.

Fortunatamente nessun escursionista si è fatto male ed il cavallo è stato condotto al vicino maneggio da dove era fuggito.