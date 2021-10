Focolaio in classe, 8 studenti positivi in una quinta Elementare

Altro focolaio in una scuola. Si tratta dell’istituto Vittorio Alfieri di Marano dove sono risultati positivi al Covid-19 8 alunni all’interno dello stesso gruppo classe.

MARANO – Dopo le vicende della scuola di Qualiano di qualche giorno fa dove erano risultate positive in tutto quasi 30 persone tra personale e alunni, la storia si è ripetuta a Marano: 8 studenti della scuola Vittorio Alfieri sono risultati positivi al Covid-19.

Si tratta di bambini che frequentano, a quanto pare, la quinta elementare e fanno tutti parte della stessa classe. La dirigente dell’istituto ha pertanto immediatamente attuato il protocollo vigente in materia anticovid predisponendo la quarantena per la classe in questione e la conseguente didattica a distanza.

Al momento pare non ci siano altri ragazzi o personale dell’istituto contagiati ma è comunque necessario aspettare e sottoporsi ad un tampone molecolare nei prossimi giorni.