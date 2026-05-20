Chiusura campagna elettorale della lista “In buone mani” a San Vitaliano

Riceviamo e pubblichiamo

San Vitaliano. La Lista N. 1 “San Vitaliano in Buone Mani”, che sostiene la candidatura a sindaco di Lino Raimo, invita ufficialmente tutta la cittadinanza a partecipare al comizio conclusivo che si terrà venerdì 22 maggio alle ore 20:00 in Piazza Nicola Tofano. Sarà l’ultimo grande momento di confronto pubblico prima dell’inizio del silenzio elettorale, in vista del voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Sul palco salirà l’intera squadra dei 12 candidati alla carica di consigliere comunale, una compagine che unisce lo storico radicamento sul territorio di figure d’esperienza all’entusiasmo e alle competenze di volti nuovi. Interverranno quindi: Maria Giuseppina Alaia detta Pina, Natalia Ciraulo detta Loredana, Francesco Marzullo, Domenico Mascia, Ivana Mascia, Emilio Perrone, Giuseppe Piccolo detto Peppe, Pietro Piscopo, Pasquale Pizzini, Rosanna Sanges, Annunziata Anna Spiezia detta Nunzia e Antonio Spiezia detto Faraone.

Durante l’incontro verranno ripresi i punti cardine del programma di governo della lista, nata con la precisa volontà di accompagnare San Vitaliano fuori dalla fase di gestione commissariale e avviare un percorso di rilancio fondato su trasparenza, responsabilità e rispetto delle istituzioni. L’obiettivo dichiarato dalla coalizione guidata da Lino Raimo è quello di restituire alla comunità una guida solida, affidabile e con le idee chiare per il futuro, affrontando con tempestività una serie di criticità storiche per migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Tra le priorità programmatiche figurano la risoluzione della parziale chiusura del cimitero comunale, la realizzazione di un impianto sportivo cittadino, l’adozione di misure per contrastare il calo delle attività commerciali, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, la messa in sicurezza stradale lungo la Via Nazionale delle Puglie e il rifacimento dell’asfalto nelle zone più deteriorate, a partire da Via Roma, con il fine ultimo di garantire servizi più efficienti, sicurezza, tutela dell’ambiente e una reale partecipazione popolare.

A concludere l’evento sarà l’atteso intervento del candidato sindaco Pasquale “Lino” Raimo, che ha voluto sottolineare il valore profondo di queste settimane di confronto: “Siamo stati uniti in un percorso condiviso con tutti i candidati, sentiamo la necessità di rifondare un senso di comunità che sia partecipe alla vita pubblica e non solo spettatrice. La nostra campagna elettorale si è incentrata proprio sulla cucitura di una ferita tra cittadinanza e istituzioni. Profonderemo ogni sforzo, fino alla fine, per amore del nostro paese”.