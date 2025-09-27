Cercola, esplosione al Bingo: bombe distruggono gabbiotto del vigilante

Un episodio inquietante ha scosso Cercola nella notte tra venerdì e sabato. Ignoti hanno preso di mira il Bingo di viale Europa 20, dove sono stati esplosi tre ordigni artigianali contro la postazione di vigilanza situata all’ingresso del parcheggio.

La sequenza è stata rapida e brutale: un’auto si è accostata davanti all’attività e dall’abitacolo è stato lanciato un primo ordigno verso il gabbiotto in legno. All’interno vi era un guardiano che, rendendosi conto del pericolo imminente, è riuscito a scappare poco prima che i malviventi rilanciassero altre due bombe rudimentali, capaci di radere al suolo la struttura.

Il fragore dell’esplosione ha allarmato l’intero quartiere, con diversi cittadini che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale specializzato del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che ha effettuato i rilievi tecnici per raccogliere prove e frammenti degli ordigni.

Al momento le indagini sono aperte su più fronti: si cerca di chiarire se l’attacco sia riconducibile a una intimidazione con matrice criminale oppure a dinamiche interne all’attività. Non si esclude, inoltre, che l’azione possa essere legata ad episodi analoghi avvenuti in altre aree della provincia.

Il vigilante, fortunatamente illeso, ha fornito la sua testimonianza agli inquirenti, che stanno anche acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

L’episodio ha generato forte preoccupazione in città, dove cresce il timore per un possibile clima di tensione legato alla criminalità organizzata. Intanto, i carabinieri assicurano il massimo impegno per individuare gli autori dell’attacco e riportare serenità alla comunità locale.