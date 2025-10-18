Casoria pronta per un Natale mai visto: lunedì via all’installazione delle luminarie

Casoria si prepara a vivere un Natale senza precedenti. Da lunedì inizieranno i lavori per l’installazione delle luminarie natalizie sulle strade dello shopping cittadino, sia su Casoria centro che su Arpino.

Un progetto fortemente voluto dall’intera Amministrazione comunale e curato dal sindaco Raffaele Bene e dal vicesindaco e assessore alla Cultura Gaetano Palumbo. Le luminarie natalizie rappresentano il simbolo di una città che torna a splendere, dopo anni di attesa.

Le luci natalizie illumineranno tutte le principali strade dello shopping strade e piazze della città, creando un percorso luminoso diffuso che coinvolgerà tante zone e aree commerciali, restituendo a Casoria quell’atmosfera di festa e condivisione che mancava da troppo tempo.

«Era da vent’anni che Casoria non viveva un Natale così – dichiara il sindaco Raffaele Bene – e abbiamo voluto che questa volta fosse davvero speciale. Le luminarie rappresentano un segno di rinascita e di bellezza, ma anche di fiducia e speranza. Sarà un Natale mai visto, perché frutto di una programmazione attenta e di una visione condivisa. Casoria deve brillare come merita».

Il vicesindaco Gaetano Palumbo aggiunge: «Non ci siamo limitati a un intervento simbolico: abbiamo scelto di illuminare l’intera città, dal centro ad Arpino, sulle principali arterie commerciali e le piazze della nostra città. Sarà un Natale che unisce, che mette insieme le persone e restituisce alla comunità il piacere di vivere le nostre strade con orgoglio e partecipazione».

Le luminarie rappresentano solo l’inizio di un programma natalizio ricco di eventi, sorprese e iniziative, che accompagneranno Casoria per tutto il periodo delle festività.

«Questo Natale – concludono Bene e Palumbo – sarà un segno tangibile di quanto una città può cambiare quando la programmazione incontra la passione e l’amore per la propria comunità».