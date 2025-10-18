Marigliano, controlli della Polizia Municipale: oltre 5mila euro di sanzioni per irregolarità commerciali

Nuovo intervento del Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Municipale di Marigliano, recentemente istituito e già pienamente operativo sotto la guida del comandante dott. Emiliano Nacar. L’azione, condotta nell’ambito dei controlli programmati sul territorio comunale, ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 5.000 euro.

Durante l’attività ispettiva, gli agenti hanno accertato diverse irregolarità, tra cui casi di occupazione abusiva di suolo pubblico e esercizio non conforme dell’attività commerciale. Gli accertamenti hanno interessato alcune attività del centro cittadino, ma anche aree periferiche, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di commercio, igiene e sicurezza.

L’operazione rientra in un programma di monitoraggio costante voluto dal comandante Nacar per garantire decoro urbano, legalità e tutela dei consumatori. “Questi interventi – ha dichiarato il dott. Nacar – rappresentano una parte importante del nostro impegno quotidiano per assicurare ai cittadini e agli operatori economici un contesto ordinato, sicuro e rispettoso delle regole. Continueremo a presidiare l’intero territorio comunale, sia nelle zone centrali che nelle aree di maggiore criticità”.

Le verifiche del nucleo proseguiranno nei prossimi giorni con nuovi controlli mirati su diverse categorie di esercizi commerciali, in particolare quelli di somministrazione di alimenti e bevande, mercati e vendite ambulanti. L’obiettivo è quello di contrastare le forme di abusivismo e promuovere una cultura della legalità diffusa, in collaborazione con gli uffici comunali e le altre forze dell’ordine.

L’attività della Polizia Municipale di Marigliano conferma così la volontà dell’amministrazione di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana e il rispetto delle regole, valorizzando il ruolo del Corpo come presidio di prossimità al servizio della comunità.