Casalnuovo: la scuola “Note d’Arte” vola a Casa Sanremo Performer

La scuola Note d’Arte di Casalnuovo, diretta da Mia Mele, supera le selezioni del 23 novembre: il corso avanzato, con le coreografie di Naomi Bonanno e Doroty Diomaiuta, rappresenterà la Campania a Casa Sanremo Performer il 13 e 14 febbraio 2026. Nel team anche il danzatore Matteo Castro, già attivo con il GTN di Pomigliano d’Arco.

La scuola di danza Note d’Arte di Casalnuovo di Napoli, diretta da Mia Mele, raggiunge un importante traguardo: il corso avanzato ha superato le selezioni ufficiali per Casa Sanremo Performer e parteciperà alle sessioni dedicate alla danza il 13 e 14 febbraio 2026, durante la settimana del Festival di Sanremo.

Un risultato prestigioso per l’intera realtà artistica di Casalnuovo, ottenuto in occasione delle selezioni del 23 novembre 2025, grazie alle coreografie firmate da Naomi Bonanno e Doroty Diomaiuta. Nel gruppo selezionato figura anche Matteo Castro, danzatore già noto per la sua attività teatrale con il GTN – Gruppo Teatrale Napoletano di Pomigliano d’Arco.

Cos’è Casa Sanremo Performer

Casa Sanremo Performer è la vetrina ufficiale dedicata alla danza, al musical e alla recitazione coreografata all’interno di Casa Sanremo, la Casa Ufficiale del Festival della Canzone Italiana.

Durante la settimana del Festival, performer da tutta Italia hanno l’opportunità di esibirsi, farsi conoscere e rappresentare le eccellenze delle proprie scuole e territori.

Le selezioni si svolgono in tutta Italia tramite Partner ufficiali coordinati dalla Direzione Artistica di Casa Sanremo Performer e suddivisi in tre categorie principali: Danza, Musical e Recitazione Coreografata.

La Direzione Artistica seleziona le scuole più meritevoli e organizza incontri direttamente nelle loro sedi per conoscere docenti e performer.

Orgoglio per il territorio

Per la scuola Note d’Arte, questa selezione rappresenta un momento di grande soddisfazione e un riconoscimento del lavoro portato avanti quotidianamente da docenti, allievi e direzione.

Un traguardo che dà visibilità non solo alla scuola, ma anche al territorio dell’area vesuviana, confermando la vitalità delle sue realtà artistiche e formative.

La partecipazione al Festival 2026 offrirà ai giovani ballerini un’esperienza unica: misurarsi in un contesto nazionale di altissimo livello e rappresentare la propria scuola su uno dei palcoscenici più importanti del Paese.