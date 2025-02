Carnevale in Campania 2025: le Feste da non perdere. Non solo Palma e Saviano

Il Carnevale si avvicina e la Campania si prepara a festeggiare con eventi spettacolari in diverse città. Dai carri allegorici di Saviano e Maiori alle tradizioni folkloristiche di Montemarano e Palma Campania, scopri tutte le iniziative più coinvolgenti per vivere al meglio questa festa di colori, musica e tradizione

Il Carnevale è alle porte! Quest’anno si celebra domenica 2 marzo, con le strade che si riempiranno di colori, coriandoli e allegria, per poi concludersi martedì 4 marzo con il Martedì Grasso, l’ultimo giorno in cui, secondo la tradizione cristiana, è concesso festeggiare e consumare carne prima dell’inizio della Quaresima. Se vi trovate in Campania, avrete l’imbarazzo della scelta tra numerosi eventi e celebrazioni che rendono il Carnevale una festa imperdibile. Ecco alcuni dei più interessanti:

– Carnevale di Saviano: La festa inizia il 23 febbraio con la tradizionale sfilata di carri allegorici lungo il Circuito Storico, accompagnati da musica e danze coinvolgenti e proseguirà analogamente anche il 2 marzo e il 4 marzo.

– Carnevale a Piazza Mercato (Napoli): Doppia festa in programma! Dal 28 febbraio al 1° e il 4 marzo si terrà Sottencoppa – Carnevale Sonico Napoletano, mentre il 2 marzo sarà la volta del Carnevale di Masaniello.

– Carnevale di Palma Campania: Iniziato già l’8 febbraio, proseguirà fino al 4 marzo con una grande festa finale in piazza. Il momento clou sarà l’1 e il 2 marzo con la Messinscena, dove le famose Quadriglie si esibiranno in spettacolari rappresentazioni teatrali, trasformando le strade in un vero spettacolo d’arte e folklore, il 3 marzo invece ci sarà “il Passo” giornata dedicata alle coreografie, mentre il 4 marzo il Gran Finale

– Carnevale di Maiori: La costiera amalfitana si colora con la 51ª edizione del Gran Carnevale Maiorese, che prevede quattro sfilate di carri allegorici.

– Carnevale di Capua: Dal 27 febbraio al 4 marzo 2025 si svolgerà la 138ª edizione di questa storica manifestazione. Il tema scelto per quest’anno è Il circo fantastico, un viaggio magico che per sei giorni trasformerà la città in un grande spettacolo itinerante.

– Carnevale di Montemarano: Qui il Carnevale è una tradizione secolare tramandata di generazione in generazione. L’edizione 2025 si terrà il 28 febbraio e l’1, 2, 3, 4 e 9 marzo, coinvolgendo l’intera comunità tra tarantelle, maschere e antiche tradizioni.

– Carnevale di Castelvetere: Con radici che risalgono al 1683, questo Carnevale torna nel 2025 con eventi imperdibili. Domenica 23 febbraio, domenica 2, martedì 4 e domenica 9 marzo, le strade si animeranno con giganti di cartapesta, musica e danze. Il gran finale vedrà la tradizionale rappresentazione del Carnevale Morto. Se siete a Napoli e dintorni in questo periodo, preparatevi a immergervi nell’atmosfera gioiosa del Carnevale: divertimento assicurato per adulti e bambini!