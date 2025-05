Caos al Molo Beverello. Ambrosio: “Disagi inaccettabili per una capitale del turismo”

“Quanto sta accadendo al Molo Beverello è inaccettabile per una città come Napoli che vuole definirsi capitale del turismo del Mediterraneo.” A dichiararlo è Antonio Ambrosio, esponente di Fratelli d’Italia in Campania, intervenendo a seguito delle numerose segnalazioni di disservizi e disagi da parte di residenti e turisti.

“Lunghe code sotto il sole o sotto la pioggia, servizi igienici non adeguatamente accessibili, assenza di indicazioni chiare e uno stato di caos generale agli imbarchi: è questo il biglietto da visita che offriamo a chi arriva per scoprire le meraviglie del nostro Golfo? È una vergogna – continua Ambrosio – e non possiamo permettere che l’inefficienza amministrativa ricada sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine della nostra città.”

Ambrosio chiede “un intervento urgente della Regione Campania e del Comune di Napoli per garantire un’organizzazione efficiente degli imbarchi, una gestione del traffico passeggeri in linea con gli standard europei e un potenziamento dei servizi minimi essenziali. Servono più controlli, più personale e una seria pianificazione logistica, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.”