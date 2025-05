Pietre lanciate contro auto in transito, follia a Madonna dell’Arco

Lanci di pietre per colpire vetture in transito sulla statale 268 all’altezza svincolo di Madonna Dell’Arco. Vittime scrivono al deputato Borrelli: “Fenomeno in crescita, probabile trappola dei malviventi per mettere a segno rapine a danno dei cittadini che rischiano la vita”.

Mentre una coppia di giovani percorre in auto nella serata del Primo Maggio la strada statale 268, all’altezza dello svincolo di Madonna Dell’arco, qualcuno dai lati della strada lancia una pietra sull’ auto, fortunatamente colpendo il cofano anteriore e non il vetro. Ne escono indenni e inviano foto del danno al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Fenomeno in crescita, secondo i denuncianti decine di episodi sono segnalati sui social e negli ultimi giorni molte persone si sono trovati nella stessa situazione. Alcune sarebbero rimaste anche ferite nell’impatto con le pietre.

Potrebbe trattarsi di una tecnica dei malviventi al fine di tentare di rapinare chi, per verificare il danno, si ferma nei vicini distributori di benzina. I cittadini hanno il diritto di circolare in sicurezza senza dover sventare rapine e rischiare incidenti mortali. Per evitare che questi criminali siano causa di incidenti mortali ho chiesto alle forze dell’ordine di presidiare le strade mettendo in campo ogni strategia che consenta di risalire agli autori di questi crimini predatori violenti”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che ha ricevuto le immagini dalle vittime.