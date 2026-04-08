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Cane dell’Arma fiuta odore strano e trova pistola carica in auto

Redazione1
di Redazione1

Ercolano: carabinieri arrestano un 54enne. Rio fiuta la pistola e non sbaglia

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo cinofili hanno arrestato per detenzione di arma clandestina Antonio Borrelli, 54enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.

Ercolano, i militari sono impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla circolazione stradale. Con loro c’è anche Rio, cane del nucleo cinofili.
Ad essere fermata è una Smart con a bordo un 54enne. L’uomo fornisce sia i documenti dell’auto che quelli personali. Rio passeggia intorno all’auto quando fiuta qualcosa e si siede davanti la portiera lato passeggero.

I carabinieri non hanno dubbi: l’auto va perquisita.
La portiera si apre e il guinzaglio tira diritto sotto il sedile. C’è un involucro. All’interno una pistola revolver calibro 38 con matricola abrasa e 6 proiettili nel tamburo. Vicino un secondo involucro con altri 4 proiettili.
L’uomo arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.
L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

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