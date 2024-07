Caldo record in Campania, l’avviso della Protezione Civile

Nuova allerta per ondate di calore in Campania da parte della Protezione Civile. Infatti, dalle 12 di mercoledì 10 luglio alle 12 di sabato 13 luglio le temperature saranno in notevole aumento e saranno anche di 3/5 gradi superiori a quelle della media stagionale. Inoltre, secondo il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, il tasso di umidità sarà particolarmente elevato e potrà superare anche il 60-80%. Ci saranno anche condizioni di scarsa ventilazione.

Dunque, caldo forte e umidità: due fattori che rischiano di creare non pochi problemi alla popolazione e mettono a rischio la salute di anziani e persone fragili. Per questo la Protezione Civile ha invitato “Le autorità locali competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione”. In virtù della previsione di temperature record almeno fino all’inizio del weekend, nell’avviso emanato dalla Protezione Civile per “Ondata di calore” in Campania sono presenti anche alcune raccomandazioni per affrontare le ore più calde della giornata.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

E’ fortemente consigliato, dunque, evitare di uscire, non esporsi al sole e non praticare attività all’esterno e limitare gli spostamenti con l’auto. Altro elemento importante è tenere sempre correttamente arieggiato gli ambienti e mantenersi sempre idratati bevendo molta acqua. Tutti questi accorgimenti servono soprattutto ad evitare problemi per i più fragili: cardiopatici, anziani, bambini e soggetti a rischio. Inoltre, bisogna prestare attenzione anche agli animali domestici ed evitare di portarli fuori nelle ore della giornata di caldo rovente.

Il “Piano emergenza caldo 2024” del Comune di Napoli

Come riportato dall’ANSA.IT, alla luce delle prossime ondate di calore e afa attese nei prossimi giorni l’Amministrazione del Comune di Napoli e l’assessorato alle Politiche Sociali hanno attivato il “Piano emergenza caldo 2024”. Tra le varie misure a disposizione dei cittadini la “Centrale Operativa Sociale” attiva tutti i giorni per segnalare eventuali situazioni di emergenza al seguente numero telefonico 081/5627027: nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 8 e nei giorni sabato, domenica e festivi h24.

