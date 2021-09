MARIGLIANO – Discarica sequestrata dagli agenti dopo blitz. Nella mattinata di oggi gli uomini del comando di polizia locale di Marigliano, agli ordini del comandante Emiliano Nacar si sono recati in via Antica del Bosco ed all’altezza della Quinta Traversa, hanno sottoposto a sequestro un’area di circa 60 metri quadrati.

All’interno del terreno erano visibili rifiuti pericolosi e non ma dall’ispezione è emersa la presenza di ingombranti, bustoni in plastica con rifiuti indifferenziati, materiali in plastica, sfalci di potatura, elettrodomestici in disuso, materiale edile di risulta.

L’operazione segue un blitz simile avvenuto nella zona di Faibano appena dieci giorni fa e conclusosi con un altro sequestro rilevante.

LE FOTO