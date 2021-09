Castellammare di Stabia – La zona dei Monti Lattari si conferma la capitale della coltivazione di droga in provincia di Napoli e non solo. In un’operazione antidroga i militari hanno trovato oltre cento esemplari dai quali ricavare lo stupefacente.

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, insieme a quelli della stazione di Gragnano hanno rinvenuto e sequestrato 115 piante di cannabis indica di altezza media che supera i 3 metri.

Erano coltivate il località acqua della Madonna, sul versante dei Monti Lattari della città stabiese. Sono state campionate e poi distrutte in loco. In corso le indagini per identificare chi fosse la persona a prendersene cura.