Auto a gpl prende fuoco, paura nel cuore di Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – Momenti di forte apprensione nel cuore di Pomigliano d’Arco, dove un’auto ha preso fuoco in pieno centro. L’episodio si è verificato in via Raffaello, nei pressi di piazza Giovanni Leone. La donna alla guida di una Y10 a benzina e GPL ha notato del fumo uscire dal cofano motore e ha immediatamente accostato, allertando la Polizia Locale.

Nel giro di pochi minuti sono giunte sul posto tre pattuglie della Municipale che hanno messo in sicurezza l’area, regolando la circolazione e deviando il traffico in una fascia oraria delicata, coincidente con l’ingresso degli studenti nelle scuole. Le operazioni hanno consentito di tutelare residenti e passanti, evitando situazioni di ulteriore pericolo.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, gli agenti sono intervenuti direttamente sul veicolo. Nonostante lo scoppio di alcuni pneumatici, e con il supporto di alcuni abitanti della zona, sono riusciti a limitare l’estendersi delle fiamme, scongiurando il rischio che l’incendio coinvolgesse le abitazioni sovrastanti.

Le fasi di spegnimento sono state successivamente completate dai pompieri. A intervento concluso, la circolazione è tornata regolare e l’auto è stata rimossa mediante carro attrezzi. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.