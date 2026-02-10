Marigliano, incendio in un edificio: evacuazione e intervento delle forze dell’ordine

Momenti di forte apprensione ieri a Marigliano, nella zona nord della provincia di Napoli, dove un incendio è divampato all’interno di un edificio residenziale situato in via Libertà, noto come palazzo Serpico.

Il rogo si è sviluppato in tarda mattinata di ieri, poco prima delle 10, all’interno di un appartamento posto al terzo piano dello stabile. In pochi minuti fumo e odore acre hanno invaso le scale e i pianerottoli, spingendo diversi residenti ad abbandonare le proprie abitazioni e a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, che hanno raggiunto l’edificio per primi. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le operazioni di evacuazione, accompagnando in strada gli inquilini e mettendo in sicurezza l’area per evitare feriti o intossicati. Contestualmente sono stati effettuati i primi interventi in attesa dei soccorsi tecnici.

A seguire sono arrivati i vigili del fuoco, affiancati dalla Polizia Municipale, che hanno collaborato per circoscrivere l’area interessata e consentire le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e scongiurare il rischio che l’incendio potesse estendersi ad altri appartamenti.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il rogo ha causato danni rilevanti all’abitazione interessata e ad alcuni arredi. I residenti, rimasti in strada per tutta la durata dell’intervento, hanno espresso gratitudine alle forze dell’ordine e ai soccorritori per la tempestività e l’efficacia dell’azione che ha evitato conseguenze peggiori.