martedì, Febbraio 10, 2026
11.7 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
230

Marigliano, incendio in un edificio: evacuazione e intervento delle forze dell’ordine

Redazione1
di Redazione1

Momenti di forte apprensione ieri a Marigliano, nella zona nord della provincia di Napoli, dove un incendio è divampato all’interno di un edificio residenziale situato in via Libertà, noto come palazzo Serpico.

Il rogo si è sviluppato in tarda mattinata di ieri, poco prima delle 10, all’interno di un appartamento posto al terzo piano dello stabile. In pochi minuti fumo e odore acre hanno invaso le scale e i pianerottoli, spingendo diversi residenti ad abbandonare le proprie abitazioni e a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, che hanno raggiunto l’edificio per primi. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le operazioni di evacuazione, accompagnando in strada gli inquilini e mettendo in sicurezza l’area per evitare feriti o intossicati. Contestualmente sono stati effettuati i primi interventi in attesa dei soccorsi tecnici.

A seguire sono arrivati i vigili del fuoco, affiancati dalla Polizia Municipale, che hanno collaborato per circoscrivere l’area interessata e consentire le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e scongiurare il rischio che l’incendio potesse estendersi ad altri appartamenti.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il rogo ha causato danni rilevanti all’abitazione interessata e ad alcuni arredi. I residenti, rimasti in strada per tutta la durata dell’intervento, hanno espresso gratitudine alle forze dell’ordine e ai soccorritori per la tempestività e l’efficacia dell’azione che ha evitato conseguenze peggiori.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Auto a gpl prende fuoco, paura nel cuore di Pomigliano

0
  POMIGLIANO D'ARCO - Momenti di forte apprensione nel cuore...
Cronaca

Vigili vanno al mercato di Marigliano e sequestrano un quintale di pesce

0
Prosegue l’attività di controllo sul commercio alimentare da parte...
Comunicati Stampa

“Legalità è Futuro”: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani

0
Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:  Sant’Anastasia, 9 febbraio 2026 – Il...
Appuntamenti

Commemorazione per il Giorno del Ricordo alla Chiesa di San Sebastiano a Brusciano

0
Riceviamo e pubblichiamo Si rende noto che domani, martedì...
Appuntamenti

Marigliano festeggia il Carnevale con tre appuntamenti imperdibili

0
Il Comune di Marigliano ha organizzato, in occasione del...

Argomenti

Cronaca

Auto a gpl prende fuoco, paura nel cuore di Pomigliano

0
  POMIGLIANO D'ARCO - Momenti di forte apprensione nel cuore...
Cronaca

Vigili vanno al mercato di Marigliano e sequestrano un quintale di pesce

0
Prosegue l’attività di controllo sul commercio alimentare da parte...
Comunicati Stampa

“Legalità è Futuro”: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani

0
Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:  Sant’Anastasia, 9 febbraio 2026 – Il...
Appuntamenti

Commemorazione per il Giorno del Ricordo alla Chiesa di San Sebastiano a Brusciano

0
Riceviamo e pubblichiamo Si rende noto che domani, martedì...
Appuntamenti

Marigliano festeggia il Carnevale con tre appuntamenti imperdibili

0
Il Comune di Marigliano ha organizzato, in occasione del...
Politica

Somma Vesuviana, rilievi Corte dei Conti sul piano di riequilibrio, Nocerino: “Rischio dissesto concreto, necessario confronto immediato”

0
Riceviamo e pubblichiamo   In merito alle osservazioni formulate dalla Corte...
Cronaca

Far west a Somma Vesuviana: esplosi 8 colpi di pistola nella notte

0
Notte di tensione a Somma Vesuviana, dove un episodio...
Cronaca

Caso Sangiuliano, rinvio a giudizio per Boccia: a processo per lesioni e stalking

0
 Il giudice per l’udienza preliminare di Roma Gabriele Fiorentino...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Vigili vanno al mercato di Marigliano e sequestrano un quintale di pesce
Articolo successivo
Auto a gpl prende fuoco, paura nel cuore di Pomigliano
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996