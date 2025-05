ASI Caserta, convegno Con.forma: “L’IA al servizio della sicurezza sui luoghi di lavoro”

L’Intelligenza Artificiale al servizio della sicurezza sul lavoro, sia nel momento formativo dei dipendenti con l’ausilio di strumenti come la realtà aumentata, sia durante le loro mansioni attraverso app e dispositivi di protezione in grado di monitorare l’effettiva applicazione di tutte le norme. Obiettivo dichiarato: ridurre in maniera significativa le cosiddette morti bianche, oltre mille nel 2024 e con un trend simile anche quest’anno. Sono stati i temi al centro del convegno “L’innovazione al servizio della prevenzione. Dagli adempimenti ai provvedimenti: una nuova prospettiva nell’approccio alla sicurezza sul lavoro”, organizzato da Con.forma con il supporto logistico e operativo di Vialab che si è tenuto all’Area Asi di Caserta.

Alla tavola rotonda presieduta e moderata dal presidente di Con.forma Domenico Gallo, sono intervenuti l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, il Direttore centrale della Prevenzione Inail Ester Rotoli, il Direttore dell’Ispettorato del lavoro area metropolitana di Napoli Giuseppe Cantisano, l’amministratore di Vialab Group Vincenzo Iavarone, dopo i saluti istituzionali dell’amministratrice del Consorzio ex 3M Angela Marchese. «In questa area industriale l’apertura di nuove attività è molto più di un traguardo, è una promessa di continuare ad investire nel territorio, nelle persone e nella qualità del lavoro». Ha detto la numero uno dell’area Asi Caserta, tagliando il nastro dei nuovi uffici di Vialab. Durante l’evento sono intervenuti anche Andrea Rossi ideatore dell’app AR Check-In, un’applicazione che monitora la corretta esecuzione delle procedure di sicurezza, e Lidano Lunghi ideatore del Casco Cascam, che aiuta a monitorare i parametri biologici del lavoratore e chimico/fisici dell’ambiente di lavoro.

Il “padre” del decreto legislativo 81 del 2008, l’ex ministro Cesare Damiano, ha parlato di digitalizzazione dei processi produttivi. «La domanda è se i nuovi strumenti tecnologici possono aiutare al fine di diminuire le morti sul lavoro, gli infortuni e le malattie professionali». Si è chiesto, rispondendo: «Penso che le opportunità ci siano perché sono già sperimentate molte di queste tecnologie. Il mio sogno è quello del cantiere digitale, l’ingresso con un badge, l’utilizzo dei sensori nei dispositivi di protezione individuale per fare in modo che le squadre di lavoratori utilizzino effettivamente tutti questi dispositivi. Poi possiamo avere l’airbag di caduta o l’allarme per l’uomo isolato». Specificando: «Insieme ai sindacati bisognerebbe far capire che l’uso dell’intelligenza artificiale non serve a controllare il lavoratore ma l’utilizzo di tutte le regole e i dispositivi per salvaguardarne l’integrità psicofisica».

Per Ester Rotoli bisogna parlare di «approccio umanistico all’introduzione del digitale». Secondo il Direttore centrale della Prevenzione Inail: «Non dobbiamo perdere di vista la visione della centralità dell’uomo. Le tecnologie digitali, che sicuramente possono realizzare condizioni di migliore salute e sicurezza, devono essere applicate in modo tale da non creare un digital device. Dobbiamo trovare il modo attraverso cui rendere inclusiva l’innovazione digitale nei processi produttivi. Questo si fa con tanta formazione, sia in aula sia esperienziale. E in quest’ultimo caso le tecnologie digitali aiutano: la realtà aumentata può riprodurre condizioni di rischio che si possono verificare».

Sul fronte del controllo, il Direttore dell’ispettorato del lavoro Area metropolitana di Napoli ha spiegato che il suo ente «non è soltanto un organo che fa repressione, ma vigilanza che va nell’ottica della prevenzione. Fare controlli – ha detto Giuseppe Cantisano – vuol dire anche far sì che aumenta quella che è la cultura della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è possibile avere ancora oggi tre morti al giorno per motivi di sicurezza».

Soddisfazione espressa dal presidente Domenico Gallo che ha commentato: «È una giornata ricca di interventi molto pregni di sostanza. La dottoressa Rotoli ci ha fatto capire quanto l’Inail sia vicina alle imprese e ai lavoratori, il direttore Cantisano ci ha palesato l’importanza della collaborazione tra tutti i soggetti, dai lavoratori ai datori di lavoro, fino agli organi di vigilanza. Con l’onorevole Damiano abbiamo ripercorso le tappe che hanno portato al decreto 81. Inoltre – ha continuato il numero uno di Con.forma – abbiamo visto una dimostrazione della realtà virtuale applicata alla formazione. Infine, ho presentato il chatbot che sarà presente sul nostro sito a beneficio degli associati che potranno porre tutte le domande per avere chiarimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro».