Marigliano, Russo: “al Pala Napolitano disegniamo la Marigliano che ci piace”

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Verità”, lunedì evento al Pala Napolitano

Paolo Russo: “Occasione per stare insieme e per disegnare la Marigliano che ci piace”

“Ci vediamo lunedì sera alle 19 per ragionare della Marigliano che ci piace, della Marigliano che costruiremo”: Paolo Russo, candidato a sindaco di Marigliano con la coalizione “Cuore Civico”, composta da 6 liste, annuncia l’evento in programma lunedì 19 Maggio alle 19.

Dal titolo “Verità”, la manifestazione si terrà al Pala Napolitano di via Roberto De Vito.

“Sarà una occasione per stare insieme, per ritrovarci come comunità. Con i giovani, con le famiglie, con tutti, proveremo a disegnare la città che ci piace, la città dei ragazzi e dello sport, la città che non lascia indietro nessuno e che accoglie chi ha voglia di fare, di crescere e – conclude Paolo Russo – di far crescere la terra che si ama”.