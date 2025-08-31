All’ultimo respiro Anguissa stende un ottimo Cagliari

Il campionato è appena iniziato ed è già tempo di emozioni forti: il Napoli all’ultima azione disponibile supera il Cagliari e si mantiene a punteggio pieno. Conte ha confermato lo stesso schieramento di Reggio Emilia fatta eccezione per Spinazzola, ma la difesa compatta dei sardi ha evidenziato qualche limite di questo 4-1-4-1, perché l’assenza di un giocatore capace di saltare l’uomo rende la manovra abbastanza lenta e prevedibile in mancanza di disattenzioni avversarie.

In tal senso l’ingresso di Lang poteva essere anticipato, dal momento che ha portato lo scompiglio necessario per aprire qualche spazio in più. Ovviamente, la copertina è tutta per Frank Anguissa che, come l’anno scorso contro il Parma, mette la firma su punti che in una corsa scudetto potrebbero rivelarsi decisivi: è un giocatore fondamentale per le due fasi e sarà difficile sostituirlo adeguatamente durante il periodo della coppa d’Africa. Prosegue il suo ottimo momento di forma Politano, che è stato il pericolo principale per tutta la partita alternando giocate a rientrare e cross dal fondo, riuscendo sempre a sorprendere il suo marcatore. Infine, è avvenuto l’esordio di un altro figlio di Napoli e prodotto del settore giovanile, Giuseppe Ambrosino, che è entrato bene in un momento della partita tutt’altro che semplice, mostrando una certa personalità, aspetto importante a questi livelli: sarà una serata che non dimenticherà mai.