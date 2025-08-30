Somma, auto danneggiate in via San Giovanni De Matha: scatta la denuncia

Somma Vesuviana. Auto vandalizzate nelle ore serali a Via San Giovanni De Matha, nei pressi del Casamale: due episodi in due venerdì consecutivi.

Serate di svago che si trasformano in amare sorprese per alcuni giovani frequentatori del Casamale. Per due venerdì sera consecutivi, infatti, diverse auto parcheggiate in via San Giovanni De Matha sono state danneggiate e vandalizzate, generando la rabbia e l’indignazione dei proprietari.

Il Casamale attira ogni settimana numerosi visitatori, non solo sommesi ma anche provenienti dai paesi limitrofi dell’area vesuviana. Il borgo storico di Somma, noto per la sua atmosfera suggestiva, i locali rinomati e i luoghi di ritrovo sempre affollati, è da tempo punto di riferimento per chi vuole trascorrere una serata tra amici.

Tuttavia, la presenza della ZTL limita l’accesso al centro storico e manca ancora la messa in sicurezza del parcheggio dietro le Torri. Per questo motivo, i ragazzi sono costretti a parcheggiare le proprie auto in zone adiacenti al borgo, come via San Giovanni De Matha. Proprio qui, negli ultimi due venerdì, un gruppo di giovani ha trovato le proprie vetture con i vetri rotti e altri danni evidenti.

L’ultimo episodio si è verificato nella serata di ieri, venerdì 29 agosto, mentre un evento analogo era già avvenuto la settimana precedente allo stesso gruppo di giovani. I ragazzi, ormai abituati a ritrovarsi nel borgo per trascorrere qualche ora in compagnia, hanno deciso di denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine, nella speranza che episodi simili non si ripetano più.

Al momento non si hanno notizie certe sugli autori degli atti vandalici. Gli abitanti della zona e i frequentatori del Casamale chiedono maggiore sorveglianza e controlli, per garantire sicurezza anche nelle aree adiacenti al centro storico.