Al via l’iniziativa di IRIS: “Io compro a Cisterna” per sostenere Castello di Cisterna

“Ogni occhio ha il suo sguardo”, non è solo uno slogan, ma un invito a guardare il mondo con la consapevolezza che ogni persona porta con sé una prospettiva unica, un modo diverso di osservare e vivere la realtà. Solo unendo le diverse prospettive è possibile creare un progetto di ampio respiro. Ed è proprio questo principio che guida l’associazione IRIS la quale, si è fatta promotrice di un’iniziativa che non solo sostiene il commercio locale, ma anche la rete sociale del territorio. Il progetto innovativo prende il nome di: “Io Compro a Cisterna”.

Una rete solidale per rilanciare il commercio

L’associazione IRIS ha lanciato l’iniziativa “Io Compro a Cisterna”, un progetto innovativo nato per rispondere a una delle fragilità più evidenti del territorio: la difficoltà dei commercianti locali a mantenere viva la loro attività. L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra cittadini e attività commerciali, incentivando la partecipazione attraverso sconti e promozioni per i tesserati dell’associazione.

Il progetto e le sue finalità

La presidentessa Anna Riva ha spiegato che l’iniziativa non è solo una semplice operazione di tesseramento, ma un vero e proprio atto di attenzione verso la comunità. “Io Compro a Cisterna” è stata ideata per incoraggiare i cittadini a sostenere i negozi del paese, creando una rete di solidarietà e fiducia. Chi si tessererà all’associazione potrà usufruire di sconti, regali o promozioni presso oltre 20 esercizi commerciali già aderenti.

Il coinvolgimento dei commercianti

I negozianti hanno accolto con entusiasmo il progetto, contribuendo alla definizione delle modalità e delle offerte da proporre ai tesserati. “Abbiamo trovato subito un grande riscontro,” ha dichiarato Anna Riva, “e questo ci dà speranza per una maggiore vitalità del tessuto economico locale.”

Verso una comunità più unita

L’iniziativa vuole essere un primo passo verso una maggiore partecipazione sociale e un rilancio del territorio. Inoltre, il Consigliere del direttivo, Francesco Olandese ha dichiarato che grazie alla collaborazione con Radio Napoli Centrale, sono previsti spot pubblicitari per promuovere ulteriormente il progetto e le attività aderenti.

Un messaggio di speranza

“Io Compro a Cisterna” rappresenta un invito a credere nelle potenzialità del territorio e a sostenere chi, nonostante le difficoltà, ha scelto di investire nel paese. Come ha sottolineato l’associazione, questa è solo una delle tante iniziative che IRIS intende portare avanti per creare un futuro più vivace e condiviso per Castello di Cisterna.

Si riporta di seguito il documento con gli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto:

Partner io compro a cisterna – Copia