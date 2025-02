Affidamento della manutenzione degli alberi ad Acerra, c’è la denuncia all’autorità giudiziaria

Affidamento della manutenzione degli alberi: formalizzata denuncia alle Autorità competenti.

I consiglieri comunali Giuseppe Casoria, Domenico Catapane, Vincenzo De Maria, Fausto La Montagna, Salvatore Maietta, Salvatore Messina, Antonio Nocera e Andrea Piatto, hanno formalizzato la denuncia all’Autorità Giudiziaria, all’Ispettorato del Lavoro e all’Inail, per l’affidamento, in violazione del Codice dei Contratti e delle norme sulla regolarità contributiva, della potatura degli alberi in via Mulino Vecchio e in via San Francesco d’Assisi.

Il mancato ricorso al mercato elettronico e ad altre piattaforme elettroniche, obbligatorio per garantire trasparenza e par condicio, nonchè per rispettare il principio di economicità ed il corretto utilizzo del denaro pubblico, è stato lo stratagemma per individuare un fornitore che non ha le caratteristiche aziendali per svolgere il servizio di manutenzione del verde.

“Ci siamo ulteriormente convinti che fosse necessario andare oltre le ordinarie vie istituzionali – dichiarano i consiglieri comunali di Coalizione Civica e Movimento di Popolo – dopo la risposta del Sindaco al quesito che abbiamo posto nell’ultima seduta di Consiglio comunale. Come sempre si è limitato a leggere una relazione che gli è stata opportunamente confezionata, senza chiarire se fossero state rispettate le norme. Semplicemente perché non sono state rispettate”.

Intanto pochi giorni prima, l’Ente ha esteso l’incarico, all’avvocato precedentemente individuato, per la propria rappresentanza nel ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tar Campania proposto sempre dai nostri 8 consiglieri comunali: sono in gioco 3 sedute di Consiglio comunale, la convocazione e la gestione delle stesse, gli atti illegittimamente approvati.

“E’ Carnevale. Lasciamo agli altri le chiacchiere – concludono le segreterie politiche e i consiglieri di Coalizione Civica e Movimento di Popolo – e con coerenza continuiamo a mantenere il nostro impegno con le persone perbene della nostra città”.

Le segreterie politiche ed i gruppi consiliari

di Coalizione Civica e Movimento di Popolo