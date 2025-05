Acerra, rompe il braccialetto elettronico e polizia lo arresta

Acerra: recide il braccialetto elettronico. Arrestato un soggetto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne napoletano, con precedenti di polizia, per danneggiamento aggravato.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Acerra, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un soggetto che aveva danneggiato il proprio braccialeto elettronico.

I poliziotti, prontamente intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, hanno trovato il predetto che, privo del dispositivo, ha ammesso di averlo reciso volontariamente, adducendo inverosimili giustificazioni.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il soggetto in questione era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.