Pinguini Tattici Nucleari alla Federico II: “Suonare a Napoli è da sempre stato un nostro obiettivo”

L’incontro della band “Pinguini Tattici Nucleari” con gli studenti, all’interno della Federico II a Napoli.



Oggi, 13 maggio, all’Università degli Studi di Napoli Federico II – in particolare nella sede di Mezzocannone – si è tenuto un incontro speciale con i Pinguini Tattici Nucleari, in occasione del loro prossimo concerto allo stadio Maradona, previsto per il 28 giugno.

Il gruppo ha scelto di organizzare questo meeting proprio all’università perché la loro storia è iniziata lì: esistevano già ai tempi delle superiori, ma è stato qualche anno dopo, in ambito universitario, che si sono realmente affermati.

Durante questi giorni di permanenza a Napoli, la band ha visitato i luoghi simbolo della città, raccontando di sentirsi particolarmente legata ad artisti locali come Pino Daniele e i 99 Posse. Nell’ultimo concerto tenuto qui, si sono cimentati in una vera e propria sfida: cantare Pastello bianco, una delle loro canzoni più celebri, in napoletano. Non semplice, considerando che sono bergamaschi.

Napoli è sempre stata uno dei loro obiettivi fin dall’inizio. “Già dire ‘suoniamo a Napoli’, anche con sole dieci persone, era per noi un traguardo enorme”, ha raccontato Riccardo, membro del gruppo.

Un loro collaboratore, Gino, napoletano, li ha aiutati con la pronuncia. Riccardo ha ammesso che, pur sapendo di non averla azzeccata del tutto, il pubblico ha cantato con entusiasmo comunque. “Questa è una cosa che succede solo a Napoli”, ha ribadito.