Acerra, bocciate mozioni contro violenza di genere e trasporto pulito. M5S: “Vergogna”

Il Consiglio Comunale odierno si conclude con l’ennesima vergogna targata amministrazione Tito-Lettieri. Un’amministrazione incapace di affrontare i problemi quotidiani degli acerrani, ferma, inefficace e totalmente scollegata dalla realtà.

Sul tema ambiente e polveri sottili, la maggioranza ha presentato un documento tardivo e scritto male, dimostrando ancora una volta la propria inadeguatezza. Acerra è già a oltre 30 sforamenti da inizio anno per i livelli di PM10, eppure l’amministrazione continua a ignorare la gravità della situazione. Il Comune è da anni negligente sul tema della speciazione delle polveri sottili non dando risposte concrete nemmeno sulle emissioni provocate dagli incessanti fuochi d’artificio. Ancora più grave è la totale assenza di collaborazione e la presenza con la Commissione Ecomafie presente sul territorio giovedì scorso, segno evidente di una gestione sciatta e irresponsabile.

Sui debiti fuori bilancio, abbiamo denunciato la mancanza di responsabilità non solo politica ma anche dirigenziale sulla programmazione che ricade direttamente sulle tasche dei cittadini. Migliaia di euro vengono sperperati, sottraendo risorse ai servizi essenziali per gli acerrani, senza che nessuno paghi per queste scelte scellerate.

Gravissimo, invece, quanto accaduto sul riconoscimento dei segni civici di riconoscenza. Un momento che avrebbe dovuto unire la città, esaltando le sue eccellenze, è stato trasformato dalla maggioranza in un riconoscimento esclusivo e di parte, restringendo il quorum per deliberare e di fatto escludendo l’unità dei cittadini. Ancora una volta, un’occasione persa per celebrare Acerra in modo giusto e condiviso.

Vergognoso il comportamento della maggioranza anche sulla mozione per il trasporto pubblico urbano presentata dal M5S. Nonostante la necessità di garantire una mobilità efficiente per giovani, studenti e anziani, e di ridurre il traffico e le emissioni, la mozione è stata bocciata facendo riferimento a una nota mandata all’EAV nel 2023 senza risposta, senza soluzione, e oggi la maggioranza ha deciso di affossare ogni proposta di miglioramento.

Infine, il colpo di grazia: bocciata per la seconda volta la mozione contro la violenza di genere. Un atto di una gravità assoluta. In un momento storico in cui il contrasto alla violenza sulle donne dovrebbe essere una priorità di ogni amministrazione, la maggioranza si è espressa con 11 voti contrari contro il nostro unico voto favorevole. Un segnale devastante che dimostra quanto questa amministrazione sia distante dai reali bisogni della città.

L’unico aspetto positivo della giornata è stato l’approvazione della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani, che abbiamo sostenuto con convinzione. Da mesi i ragazzi di Acerra si battono per far funzionare il Forum dei Giovani e, per una volta, la politica ha dato loro ascolto. Ma questo non basta: servono azioni concrete per rendere i giovani protagonisti della vita cittadina e per liberare la nostra città da un sistema vecchio e fallimentare.

Il Movimento 5 Stelle, rappresentato in Consiglio Comunale dal Consigliere Francesco Affinito, ha denunciato con forza tutte queste mancanze e continuerà a battersi per una Acerra più giusta, trasparente e vivibile.