Regionali Campania, quattro candidati segnalati dall’Antimafia come “impresentabili”

La Commissione parlamentare Antimafia ha comunicato l’elenco dei candidati alle elezioni regionali in Campania considerati “impresentabili” in base al codice di autoregolamentazione. Sono quattro in totale: tre presenti nelle liste che sostengono Edmondo Cirielli e uno a sostegno di Roberto Fico.

I nomi indicati sono Davide Cesarini (Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà), Luigi Pergamo (Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente), Maria Grazia Di Scala (Casa Riformista per la Campania) e Pierpaolo Capri (Unione di Centro).

Il termine “impresentabile” non ha valore giuridico ma politico: deriva dal protocollo approvato nel 2014 e aggiornato nel 2019, che invita i partiti a non candidare persone coinvolte in procedimenti giudiziari rilevanti. L’Antimafia, su segnalazione del Ministero dell’Interno e della magistratura, verifica i profili dei candidati e segnala quelli che non rispettano i criteri stabiliti, senza però avere potere di esclusione.

Secondo la relazione della Commissione, Cesarini è stato condannato per bancarotta fraudolenta e risulta imputato in un processo per riciclaggio a Macerata; Pergamo è rinviato a giudizio a Firenze per reati tra cui autoriciclaggio e sfruttamento del lavoro; Di Scala è imputata a Napoli per tentata concussione; Capri deve affrontare un processo a Salerno per riciclaggio.

La pubblicazione di questi nomi non comporta conseguenze automatiche: spetta ai partiti decidere se mantenere o ritirare i candidati. L’Antimafia, con questa comunicazione, richiama l’attenzione sull’esigenza di selezionare rappresentanti liberi da ombre giudiziarie, lasciando la valutazione finale al giudizio politico ed elettorale.