Accoltellato un ragazzo di 36 anni a Marigliano

Nella notte, a Marigliano, un ragazzo marocchino di 36 anni è stato aggredito nei pressi della Villa Comunale

Nella notte tra domenica 19 ottobre e lunedì 20 ottobre si è consumata l’ennesima aggressione nella città di Marigliano.

Ad intervenire sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, allertati a seguito della violenza.

Le forze dell’ordine hanno soccorso l’uomo 36enne presso la guardia medica locale, che riportava delle ferite da arma da taglio.

Stando ad una prima ricostruzione, che è ancora al vaglio degli inquirenti, la violenza sarebbe avvenuta nella Villa Comunale.

Il 36enne avrebbe riportato delle ferite alla nuca e alla spalla, compatibili con lesioni procurate da un oggetto tagliente.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola, con codice rosso. Nonostante le ferite riportate, l’uomo non risulta essere in pericolo di vita.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. Al momento non è da escludere alcuna pista.

Questo è l’ennesimo episodio di violenza nella città di Marigliano ed è un campanello d’allarme per le istituzioni che dovrebbero rafforzare la sicurezza cittadina per impedire altri episodi simili.