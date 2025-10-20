Gioielliere aggredito e rapinato mentre rincasa a Nola, banditi sparano dopo colpo

NOLA – Attimi di paura in pieno centro per un gioielliere nolano aggredito e rapinato sabato sera, mentre stava rientrando a casa dopo la chiusura del negozio. L’uomo, che aveva con sé il borsello con gli incassi della giornata, è stato raggiunto da due malviventi incappucciati, armati di pistola.

I rapinatori, dopo avergli intimato di consegnare il denaro, hanno sparato un colpo verso il pavimento per spaventarlo. Il proiettile si è conficcato nel muro del cortile condominiale, a pochi metri dal commerciante, che ha consegnato la borsa per evitare il peggio. I due si sono poi dileguati rapidamente, scomparendo tra i vicoli adiacenti al centro antico.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Nola, coordinati dal primo dirigente Giovanna Salerno. Gli investigatori stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area, nella speranza di individuare elementi utili per identificare i responsabili.

L’episodio ha destato grande allarme tra i residenti e gli esercenti, preoccupati per l’escalation di violenze in città