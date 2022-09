A Marigliano nasce il Panificio Urbano, nuovo concept per innovare il pane

Marigliano. Cresce l’attesta per l’apertura del panificio Urbano dei fratelli Monda, noti imprenditori mariglianesi già proprietari dell’Agripanificio Santa Lucia.

L’inaugurazione si terrà lunedì 19 settembre a partire dalle ore 19, in via Isonzo.

Omnia tempus habent, cita la nota locuzione proverbiale latina, che fa da preludio e sfondo per la nuova attività.

Un motto che testimonia quanto le cose “belle” prevedano il tempo della perseveranza e dello studio, della passione e dell’impegno, della costanza e del desiderio.

Il progetto “Santa Lucia Panificio Urbano” è frutto di uno studio mirato e specifico che si avvale dell’esperienza generazione della famiglia Monda. Un concept che preserva la tradizione e apre all’innovazione sia sostanziale che estetica.

Il pane rappresenta una squisita scuola di pensiero, una filosofia sempre da rielaborare e migliorare.

L’offerta si fonda sulla maestria di un artigianato gastronomico che detta il tempo dell’innovazione tutelando la sostenibilità e la qualità dei prodotti, congiungendo perfettamente in una spirale forma e contenuto, architettura e produttività.

Un luogo dove poter vivere i sapori del territorio e le proprie storie, perché non è mai troppo scontato ribadire che il cibo è cultura e tradizione quando viene rispettato e offerto con l’umiltà e la cura che i fratelli Monda hanno avuto.