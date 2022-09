Viribus tutta sostanza, Ottaviano battuto all’esordio casalingo

Continua il positivo inizio di campionato per la Viribus, che vince di misura per 1-0 contro la Virtus Vesuvio Ottaviano. Decisivo è il gol su punizione nel finale del centrale Corcione, che porta i ragazzi di mister Pezzella in testa al girone B di Promozione.

Da sottolineare il secondo clean sheet consecutivo, a testimonianza di un’ottima fase difensiva. A fine partita l’autore del gol vittoria, ai microfoni di Sport Event, ha commentato dicendo di voler continuare questa striscia di vittorie, sottolineando come non ci sia un preciso obiettivo stagionale, ma che bisogna pensare una partita alla volta.

Ha poi fatto i complimenti agli avversari per aver reso il match sofferto, soprattutto dal punto di vista atletico, in mancanza di una condizione fisica ottimale, che sarà raggiunta nel giro di qualche settimana.