West Nile, muore paziente di Pomigliano dopo contagio. Dopo di lui altre due vittime

È un 73enne originario di Pomigliano d’Arco il primo paziente deceduto in Campania a causa delle complicanze legate al West Nile Virus. L’uomo, identificato come G.A., era stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare il 20 luglio per una severa emorragia gastrointestinale, indipendente dall’infezione virale. Due giorni dopo, però, è insorta una febbre improvvisa accompagnata da uno stato confusionale. Successivamente, si è aggravata la situazione clinica con un’insufficienza renale che ha complicato il quadro.

A quel punto è stata effettuata una puntura lombare (rachicentesi) e l’analisi del liquor ha confermato l’infezione da virus West Nile in forma neuroinvasiva. L’uomo è spirato nella notte del 25 luglio, alle ore 4.20, ma la notizia è stata diffusa solo il giorno successivo, a seguito della conferma ufficiale arrivata nella tarda serata.

Alla morte del 73enne di Pomigliano si aggiungono altri due decessi correlati al virus: un ottantenne di Maddaloni, con gravi patologie pregresse, residente nella frazione di Montedecoro e ricoverato al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; e Mario Tatangelo, 77enne della provincia di Latina, trapiantato di cuore, morto allo Spallanzani di Roma dopo un soggiorno a Baia Domizia.

Nel frattempo, il litorale domizio e l’entroterra casertano restano sorvegliati speciali per l’alto numero di casi sospetti e accertati. Nella sola provincia di Caserta risultano attualmente 18 positività confermate, con almeno due decessi ufficiali e altri due pazienti in condizioni critiche ricoverati in rianimazione. L’area registra anche due nuovi casi a San Sebastiano al Vesuvio ed Ercolano.

I presidi ospedalieri sono impegnati in una gestione capillare: Aversa conta 5 pazienti ricoverati con diversi livelli di gravità, mentre il Cotugno di Napoli ha in carico tre pazienti, uno dei quali è stato dimesso. Un caso sospetto è stato segnalato anche a Marcianise, così come a Sessa Aurunca.

La Regione Campania ha rafforzato la rete di controllo istituendo un nuovo responsabile per la salute pubblica e veterinaria. Intanto sono partite disinfestazioni straordinarie e posizionamento di trappole per il monitoraggio delle zanzare, principali vettori del virus. L’infezione, che non si trasmette da uomo a uomo, è considerata sotto controllo, anche in considerazione del numero di contagi asintomatici stimati: oltre 2mila solo in Campania.

A livello nazionale, i casi sono saliti oltre quota 40 con cinque vittime totali: due in Campania, due nel Lazio e una altrove. A preoccupare è la continuità del focolaio tra il basso Lazio e il casertano, mentre le province di Salerno e Benevento – colpite negli anni scorsi – risultano per ora indenni.